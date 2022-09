ASSISEN. Man (33) die maand voor dood van Han zelf mishandeld werd door moordverdachten getuigt: “Ik werd vastgebonden aan de radiator en een hele nacht lang gefolterd”

HasseltNet als Han Van Wordragen had Bart V. (33) beschuldigden Jarrit H. en Stefano H. in 2018 onderdak geboden in zijn appartement aan de Kempische Steenweg in Hasselt. Maar toen hij de twee vroeg om te vertrekken, liep dat ook voor hem slecht af. “Ik kreeg slagen en stampen op mijn hoofd en lichaam en werd met een mes bedreigd. Het heeft een hele nacht geduurd maar ik was soms maar half bij bewustzijn,” getuigde de man schichtig voor het assisenhof in Tongeren.

Op 27 september 2018 vond een wandelaar het levenloze lichaam van Johannes ‘Han’ Van Wordragen (56) in een gracht in de Voogdijstraat in Hasselt. De voorzitter van vzw Goed was hard aangepakt, werd gewurgd en kreeg meerdere messteken. Jarrit H. (24) en Stefano C. (30), twee mannen die hij met zijn vzw onderdak had geboden, staan terecht voor de moord op de vijftiger. Lees alles over de zaak in dit dossier.

“Han spaarde het eten uit zijn mond voor anderen, als hij iemand kon helpen dan deed hij het. Hij was een hele goede kerel, totaal niet agressief maar de situatie met die twee was hem boven het hoofd gegroeid.” Aan het woord is een 57-jarige IT-consultant die terugdenkt aan zijn goede vriend Johannes Van Wordragen (56). Ook wijkagent Peter L. bevestigt. “Han was een zeer ingetogen, zacht persoon met een goede inborst. Eigenlijk was hij te goed.” Van Wordragen had tegenslagen in zijn leven gekend en zelf nog geworsteld met een alcoholprobleem. Na een opname in Aster besliste Han om ook anderen die kampten met een verslaving, te helpen. Hij richtte de vzw Goed op en ving kwetsbaren op in zijn woning. Maar door Jarrit H. en Stefano C. in huis te nemen, stapelden de incidenten zich op. Han bleef gedesillusioneerd achter. “Alle projecten van de vzw zijn mislukt. Niemand kan en wil zich houden aan de regels. Het respect en de harmonie van de medebewoners is zoek”, schreef de vijftiger net voor zijn dood nog in een mail aan de wijkagent, die al vaak had bemiddeld in het huis aan de Salvatorstraat in Hasselt.

Generale repetitie

Op 27 september 2018 werd Han Van Wordragen zwaar mishandeld, gewurgd en neergestoken met tien messteken omdat hij de twee inwonende amokmakers had gevraagd om te vertrekken. Beschuldigde Jarrit H. bekende intussen dat hij de tien messteken uitdeelde en wijst naar zijn medebeschuldigde Stefano C. voor de zware slagen, stampen en de breuk in het keelskelet van de vijftiger. Die laatste blijft ontkennen en beweert dat hij enkel slagen uitdeelde. Een maand voor de dood van Van Wordragen hadden de twee ook een andere man, die hen tijdelijk onderdak had geboden, gefolterd. Een ‘generale repetitie voor de feiten’ noemde Bert Partoens, advocaat van de broer van het slachtoffer het.

Nadat de filmpjes van de foltering van de dertiger, die speurders op de gsm van Jarrit H. vonden, maandag in de assisenzaal getoond werden, kwam vandaag de man zelf getuigen. Al wilde Bart V. (33) daar zelf eerst niet zoveel over kwijt. “Stefano C. is op zich wel een goede gast. Hij was behulpzaam en een goede vriend van mij. Ik kan niets slechts over hem zeggen”, stamelde de dertiger, die momenteel zelf in de gevangenis verblijft. Het deed heel wat wenkbrauwen fronsen. De frêle man keek schichtig om zich heen en had het liefst zijn advocaat naast zich gezien, vooral toen de aanklager vroeg of hij misschien in de gevangenis ook nog bedreigd was of nog contact had gehad met Stefano C.

Chemische smaak

Voorzitter Valerie Fontaine haalde er dan maar zijn verklaring bij waarna Bart V. met horten en stoten de ondergane foltering beschreef. “Stefano hield me in een houdgreep terwijl Jarrit kabelbinders en ijzerdraad bij elkaar zocht. Ze hebben me in de hoek van mijn appartement op de grond gegooid en vastgebonden aan de radiator.”

Voorzitter Fontaine: “Op de beelden hebben we gezien dat ze ook beiden met een mes gezwaaid hebben en u bedreigd hebben terwijl u op de grond lag. Er werd u ook een mes op de keel en op de buik gezet?”

Bart V.: “Ik denk dat het Jarrit was die dat mes op mijn keel zette. Ik was half bewusteloos van al die slagen en stampen. Ik kreeg ook een natte handdoek over mijn mond gebonden en ze gooiden water over me heen. Wie van de twee dat deed, weet ik niet meer. Jarrit had in de keuken een sap met zeep gemaakt dat ik moest drinken. Dat had een chemische, vieze smaak. Die foltering heeft een hele nacht geduurd tot ’s morgens, maar ik was niet de hele tijd bij bewustzijn.”

Met de foltering wilden Jarrit H. en Stefano C. bekomen dat Bart V. hen onbeperkt in zijn appartement aan de Kemische Steenweg zou laten verblijven. Met een smoes kon het slachtoffer nog ontsnappen en de twee werden een dag later door de politie uit het appartement gezet. Een aangifte indienen van de foltering zelf, durfde Bart V. niet. Dat deed hij pas nadat de speurders de beelden van mishandeling op de gsm van Jarrit H. ontdekten, nadat die gearresteerd was voor de moord op Johannes Van Wordragen. “Daarmee gaf u hen wellicht een vrijgeleide om de feiten op Johannes van Wordragen te plegen”, merkte aanklager Stuyck afsluitend op.

Respect van vader

Andere getuigen hadden verklaard dat Jarrit H. voor de feiten vaak met een mes op zak liep en dat hij al aankondigde dat hij dat zou gebruiken voor wie hem iets in de weg zou leggen. Lange tijd ontkende Jarrit H. dat hij Johannes Wordragen met tien messteken neerstak op 27 september 2018. In de gevangenis bazuinde hij wel al snel na aankomst rond dat hij een man met twintig messteken in de borst had om het leven gebracht. “Ik deed dat omdat ik schrik had toen ik in de gevangenis aankwam en ik wilde er mijn positie veroveren,” legde Jarrit H. uit.

Philip Daeninck, advocaat van de dochter van slachtoffer Han en haar moeder vroeg waarom hij dat toen nog niet aan de politie had verteld. Jarrit H. antwoordde: “Omdat ik het respect van mijn vader niet wilde verliezen. Ik wilde niet dat hij het wist maar de andere medegedetineerden mochten het wel weten want die hadden geen contact met hem.”

In de namiddag getuigen familieleden van het slachtoffer en de beschuldigden.

