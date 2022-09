ASSISEN. Han Van Wordragen (56) werd geslagen, gestampt, gewurgd en neergestoken met tien messteken maar bood geen verweer: “onmogelijk te zeggen hoe lang hij bij bewustzijn is geweest”

HasseltDe lijst van letsels die wetsarts Wouter Van de Bogaert voor het Tongerse assisenhof uitvoerig beschreef, toonde aan dat Han van Wordragen (56) op 27 september 2018 zwaar werd aangepakt door zijn medebewoners Jarrit H. (26) en Stefano C. (30). Eerst werd de vijftiger in zijn woning aan de Salvastorstraat in Hasselt bont en bouw geslagen. Zwaar gehavend werd hij, al dan niet bij bewustzijn, nog op een gestolen bromfiets gesleept en in een gracht 800 meter verderop gedumpt. Daar gaf Jarrit H. hem tien messteken. Wie Han wurgde en waar, blijft onduidelijk.

Gisteren bekende beschuldigde Jarrit H. (26) dat hij Johannes ‘Han’ Van Wordragen op 27 september 2018 met een mes te lijf ging. Samen met medebeschuldigde Stefano C. had hij de man die hun als daklozen onderdak had geboden een lesje willen leren omdat hij hen de deur had gewezen. De twintiger beschreef ook dat hij nog zag hoe Stefano C. het slachtoffer in een wurggreep had gehouden in de gracht, net voordat hij zelf besliste om er een einde aan te maken. Stefano zelf sprak dat tegen en gaf enkel toe dat hij de voorzitter van VZW GOED slagen en ‘kletsen’ had gegeven.

Een maatschappelijke assistente (44) die in het Salvator ziekenhuis werkt beschreef vanochtend hoe ze het toegetakelde en levenloze lichaam van Han Van Wordragen op 27 september 2018 rond 10u.30 toevallig in de gracht in de buurt van haar woning in de Voortstraat in Hasselt ontdekte. “Ik zag daar een lichaam liggen en heb nog gekeken of ik een ademhaling zag. Wat mij onmiddellijk opviel is dat het slachtoffer blote voeten had en ik zag ook bloed.” De vrouw vroeg onmiddellijk hulp aan twee arbeiders, die even verderop aan het werk waren. “We zijn als rioolreinigers wel wat gewoon,” getuigde Sebastiaan D. (47). “Maar aan de sterke geur die we daar opmerkten, konden we dadelijk afleiden dat de man overleden was.”

Wetsarts Van den Bogaert

Het slachtoffer werd door een voorbijganger gevonden in een gracht aan de Voortstraat in Hasselt

Wetsarts Wouter van den Bogaert (39) van het UZ Leuven voerde op 27 september 2018 in de namiddag een autopsie uit op het lichaam van de overleden Han Van Wordragen. Hij stelde 10 steekletsels vast, waarvan vijf steekletsels tot 6 centimeter diep door het bot of het borstbeen drongen. Een steekletsel raakte het hartzakje. “Daarnaast werd er ook potentieel dodelijk samendrukkend en toesnoerend geweld tegen de hals gebruikt,” schetste de wetsarts. “De puntbloedingen wijzen erop dat de wurggreep minstens dertig seconden werd aangehouden. Ook het keelskelet werd gebroken. Rekening houdend met de genezingsreactie die werd vastgesteld, moet deze geweldpleging tegen de hals enige tijd voor de messteken zijn uitgevoerd. Het slachtoffer is niet onmiddellijk na de messteken gestorven maar wel kort nadien.”

Lijdensweg

Op dat ogenblik had Han Van Wordragen al een hele lijdensweg ondergaan. Al kon de wetsarts aan de hand van de verklaringen van beide beschuldigden, die het merendeel van de letsels van de stompe geweldpleging niet konden verklaren, niet vaststellen hoe lang de man nog bij bewustzijn is geweest, en of hij lang heeft afgezien. Vast staat dat de vijftiger heel wat slagen en/of stampen incasseerde op het hoofd en op de romp. Van Wordragen had meerdere kneuzingen in zijn aangezicht, een scheurwonde boven zijn wenkbrauw, kneuzingen op het achterhoofd en op het oor. Er werden tien rib fracturen, een gebroken borstkast, een klaplong en meerdere inwendige bloedingen vastgesteld. Bij Han Van Wordragen werden geen afweerletsels vastgesteld en het slachtoffer ondernam ook geen vluchtpoging.

Wetsarts Wouter Van Den Bogaert.

De vele letsels van het slachtoffer stonden in schril contrast met het medisch onderzoek van de beschuldigden, die nauwelijks een recente schram op hun lichaam vertoonden. De wetsarts benadrukte dat er ook na de wedersamenstelling, waarop beschuldigden uitbeeldden hoe ze de feiten in de vroege ochtend van 27 september 2018 hadden gepleegd, nog veel vragen onbeantwoord blijven. Zo stelt Stefano C. dat hij Han Van Wordragen in zijn woning maar tweemaal op het hoofd sloeg, waarna er een schermutseling ontstond in de voorraadkamer. Jarrit H. beweert dat hij op dat ogenblik niet deelnam aan de geweldpleging. “Dit is onvoldoende ter verklaring van de vastgestelde letsels aan het hoofd en de romp,” besloot de wetsarts.

Gewurgd

Beide beschuldigden gaven toe dat ze Han nadien knevelden aan handen en voeten en buiten aan de poort legden. Over hoe het slachtoffer, al dan niet bij bewustzijn, nadien op de gestolen witte bromfiets naar de gracht vervoerd werd, volgt geen duidelijk antwoord. Ook wie Han Van Wordragen gewurgd heeft en waar blijft een open vraag. Want Stefano C. zelf ontkent. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik Johannes niet gewurgd heb, niet in de voorraadkamer en niet in de gracht,” sloot hij zelf af. “Ik blijf erbij dat ik hem dat zag doen in de gracht, maar ik weet niet wat er in de voorraadkamer is gebeurd want die deur was toen dicht,” klonk het bij mede-beschuldigde Jarrit H. (26). De manier waarop Jarrit H. had uitgebeeld hoe hij zelf de messteken kort na elkaar had toegediend op zijn op de rug liggend slachtoffer, klopte wel met de bevindingen van wetsarts Van den Bogaert. Het mes dat tijdens de feiten gebruikt werd, werd niet teruggevonden.

Beschuldigden Stefan C. (links) en Jarrit H. (rechts)

Onder invloed

Beide beschuldigden verklaarden dat zij zwaar onder invloed van alcohol waren toen ze de feiten pleegden. Ze hadden een fles wodka en een vat bier van 5 liter soldaat gemaakt. Toch stelde toxicoloog dr. Jan Tytgat die alcoholconcentraties niet vast. Bij beschuldigde Stefano C.. werden wel sporen van alcohol en drugs teruggevonden in zijn bloed. Bij beschuldigde Jarrit H. niet. Maar de bloedstalen werden pas 12 uur na de feiten afgenomen. “Het is mogelijk dat beschuldigde wel onder invloed was op het ogenblik van de feiten, maar dat er omwille van het groot tijdsverloop daar geen sporen meer van werden teruggevonden in het bloed,” besloot professor Tytgat.

In de namiddag getuigen ondermeer de gerechtspsychiater en komen enkele medebewoners van het slachtoffer en de beschuldigden aan het woord.

