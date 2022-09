ASSISEN. Advocaten van nabestaanden Han Van Wordragen (56) halen hard uit: “Man met groot hart beestachtig afgemaakt en in gracht gedumpt”

HasseltVoor het Tongerse assisenhof haalden de advocaten van de nabestaanden en aanklager Cedric Stuyck hard uit naar beschuldigden Jarrit H.(26) en Stefano C. (30)., die terechtstaan voor de ‘laffe’ moord op Han Van Wordragen. “Stank voor dank. Er is geen gezegde dat meer van toepassing op deze zaak. Bijten in de hand die u voedt, dat is volstrekt immoreel”, klonk het. De verdediging betwist de schuldvraag niet.

“Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is een belangrijk gezegde in onze samenleving”, opende aanklager Stuyck zijn requisitoir. “Iemand die zich inzette voor anderen, werd op een beestachtige manier afgemaakt. Dat gaat niet alleen in tegen het Limburgs belang ook tegen het algemeen belang.”

Stuyck deed een beroep het gezond verstand van de juryleden en somde de letsels op van slachtoffer Han Van Wordragen. “Tien ribbreuken, een breuk van het borstbeen, de zware geweldpleging tegen de hals en de tien messteken die met zware kracht werden toegebracht, vijf ervan in de borstkast en door de ribben, waar hart en longen liggen en beide longen ingeklapt werden, dat zijn bijzonder zware gewelddaden en die hebben in hun geheel noodzakelijk de dood van Han tot gevolg gehad.” Voor Stuyck staat ook de voorbedachtheid vast. “Jarrit H. en Stefano H. hadden herhaaldelijk tijd om zich te bedenken. Na het geweld in de keuken hebben ze de zwaar toegetakelde Han in een wurggreep genomen en nog naar de voorraadkamer gesleept. Ze hadden hem toen al tot moes geslagen maar hebben hem nadien nog gekneveld en buiten gelegd. Ook toen hadden ze zich kunnen bedenken en zeggen ‘nu is het genoeg geweest’. Maar in plaats daarvan halen ze de bromfiets en nemen ze hun slachtoffer mee. Als ze toen naar rechts gereden hadden in plaas van naar links waren ze 500 meter verder in het Salvastor ziekenhuis terechtgekomen. Maar ze reden naar rechts om Han op de donkerste plek in de straat in de gracht te dumpen en hun executie op een bedwelmd en weerloos slachtoffer nog voor het licht werd snel te kunnen uitvoeren en hem met tien messteken af te maken.”

Volledig scherm Aanklager Cedric Stuyck © Mine Dalemans

Dat de twee beschuldigden beiden schuldig zijn aan de moord op Han Van Wordragen, was voor Stuyck een uitgemaakte zaak. “Om iemand van meer dan 80 kilo te overmeesteren in bedwang te houden en te knevelen aan handen en voeten, is er een numeriek overwicht nodig. De minachting en haat bij beiden was zo groot dat het leven van Han moest ontnomen worden.”

Quote Hoe erg is dat wat hier gebeurd is? Een man zoals Han die zelf al het nodige heeft meegemaakt en de bodem van die put heeft gezien maar ondanks alles nog iets probeert, een VZW opricht om anderen een zetje te geven in het leven, wordt afgemaakt als een hond in de nacht, gedumpt in een gracht en met tien messteken, afgemaakt door personen waarmee hij het goed voorhad. Philip Daeninck, advocaat van de dochter van het slachtoffer

Stank voor dank

Op de minachting voor het slachtoffer hamerden ook de advocaten van de nabestaanden van het slachtoffer. Philip Daeninck, raadsman van onder meer de dochter van Han Van Wordragen. “Stank voor dank. Er is geen gezegde dat meer van toepassing op deze zaak. Hoe erg is dat wat hier gebeurd is? Een man zoals Han die zelf al het nodige heeft meegemaakt en de bodem van die put heeft gezien maar ondanks alles nog iets probeert, een vzw opricht om anderen een zetje te geven in het leven, wordt afgemaakt als een hond in de nacht, gedumpt in een gracht en met tien messteken, afgemaakt door personen waarmee hij het goed voorhad. Geen zinloos maar slecht, volstrekt immoreel en extreem geweld. Bijten in de hand die u voedt, zowat het slechtste wat een mens een ander mens kan aandoen.”

Daeninck sneerde ook naar de ‘gedeeltelijke bekentenissen’ van de twee beschuldigden. “Op de eerste procesdag werd groots aangekondigd dat ze de waarheid zouden zeggen. Jarrit H. heeft bekend dat hij de messteken heeft toegediend. Alleluja! Maar hoe weten we dat? Niet omdat hij dat zelf bekend heeft bij de onderzoeksrechter. Maar omdat hij afgeluisterd werd tijdens een gevangenistransport zonder dat hij dat wist. Ook nadien is hij nog staalhard blijven liegen, tot hij niet meer anders kon dan toegeven, omdat het op band stond.”

Over de overige geweldpleging, de harde slagen en stampen en de wurging, blijven beide beschuldigden op de vlakte en wijzen ze naar elkaar. “Als we willen weten wat er daar gebeurd is moeten we niet naar hen luisteren maar kijken naar wat we weten. Han werd in zijn woning zo zwaar toegetakeld dat hij toen al niet meer op zijn benen kon staan. Hij werd in de voorraadkamer gewurgd om hem te doen zwijgen. Dat zou hij zelfs nooit meer te boven zijn gekomen. Maar dan nog die tien messteken. Kan u zich dat voorstellen? (Daeninck beeldt de tien messteken stuk voor stuk uit) Il faut le faire! Doe dat eens na tijdens uw beraad, dames en heren van de jury en denk eens na over wat dat zegt over de persoon die dat doet.”

Volledig scherm Slachtoffer Han Van Wordragen © Maarten Snoeks (MSH)

Sadisme

Han Van Wordagen was niet hun eerste slachtoffer. Want beschuldigden Jarrit H. en Stefano C. hadden een maand voor de feiten ook een andere man (33) die hen onderdak had geboden een nacht lang gefolterd. “Ik vind het ziek dat je die foltering dan ook nog eens filmt. Waarom? Om te tonen waartoe je in staat bent?”, haalde Daeninck snoeihard uit. “Als je fier bent op zo’n sadisme en dan nadien nog beweert dat was om te lachen was, dan ben je volgens mij ziek.”

De voorbije dagen werd al meermaals aangehaald dat de twee beschuldigden geen makkelijke jeugd hebben gehad. Daeninck nam de vlucht vooruit. “Ik presenteer u een alternatief. De dochter van Han Van Wordragen, mijn cliënte. Ook zij heeft haar papa die met een alcoholprobleem worstelde moeten missen, was getuige van een moeizame scheiding maar zij heeft weerstand geboden. Ze heeft haar rugzak waardig gedragen, doorgezet en haar studies afgemaakt, al was dat zeker niet gemakkelijk. Neem daar eens een voorbeeld aan heren, diegene van wie je de vader hebt afgenomen blijft waardig met een moreel kompas dat de juiste weg aanwijst. Spiegel u daaraan in plaats van u te wentelen in zelfmedelijden. “

Volledig scherm Advocaten Philip Daeninck (links) en Bert Partoens (rechts) © Mine Dalemans

Quote Dank u wel Han om ons onderdak en eten te geven. Om als enige in de maatschap­pij nog naar ons om te kijken. We knijpen u nek dicht, stampen op uw borstkast, dumpen u in de gracht en steken u met een mes neer. En nadien: ‘live goes on’ Bert Partoens, advocaat van de broer van het slachtoffer

Mes in het hart

Bert Partoens, advocaat van de broer van het slachtoffer, deed daar nog een schep bovenop. “Deze partners in crime hebben veel gemeen. Ze zijn bedreven in de kunst van het nietsdoen. Terwijl leeftijdsgenoten studeren of werken blinken zij uit in drinken, drugs nemen en anderen het leven moeilijk maken. Hun hoge loser-gehalte heeft geleid tot dood van Han van Wordragen. Qua lafheid staat deze zaak hoog in de rangschikking. Met twee man tegen een man zonder gebit en zonder schoenen zulk grof geweld gebruiken. Dank u wel Han om ons onderdak en eten te geven. Om als enige in de maatschappij nog naar ons om te kijken. We knijpen u nek dicht, stampen op uw borstkast, dumpen u in de gracht en steken u met een mes neer. En nadien: ‘live goes on’. Ze sturen dan nog berichtjes naar hun liefjes ‘kiekeboe, goedemorgen’, terwijl ze juist een mens hebben neergestoken. Een man met een hart voor mensen wordt gedood met een messteek recht in hart net door de mensen die hij een helpende hand aanbood.”

Volledig scherm Advocaten Gino Houbrechts (links, samen met Mirthe Piette advocaat van Stefano C.), Selina Viola en Francis Mens © BELGA

Quote De twee waren van dag tot dag en van uur tot uur op zoek naar basisbe­hoef­ten zoals een slaap­plaats, eten en veiligheid. Ze wilden dat verdringen, vluchtten in alcohol en drugs en hebben verkeerd gereageerd Francis Mens, advocaat van beschuldigde Jarrit H.

Uitzichtloze situatie

Nadien was het aan de verdediging om aan dat alles tegengewicht te bieden. Geen evidente taak, want de schuldvraag wordt niet betwist. Francis Mens en Viola Selina, advocaten van beschuldigde Jarrit H., wilden dan ook vooral nuances aanbrengen. Mens haalde de schakels aan die Jarrit zover brachten: zijn slechte jeugd, zijn laag zelfbeeld waardoor hij alles zou doen om erbij te horen, zijn ADHD en autisme en zijn uitzichtloze situatie nadat hij door drank en drugs de pedalen verloor en dakloos werd. “Vanaf de kennismaking met Stefano C., die zich in diezelfde uitzichtloze situatie bevond, is zijn situatie steil bergaf gegaan”, pleitte hij. “De twee waren van dag tot dag en van uur tot uur op zoek naar basisbehoeften zoals een slaapplaats, eten en veiligheid. Ze wilden dat verdringen en vluchtten in alcohol en drugs. Toen ze bij Han en de vzw Goed een opvang vonden, waren ze in extase. Maar nadien dreigde dat weer in gevaar te komen en hebben ze verkeerd gereageerd door alles te verdringen en weer te vluchten in de alcohol en de drugs.” Medepleitster Viola Selina gaf toe dat Jarrit H. zich tijdens het onderzoek ‘als een idioot’ gedragen had, door lange tijd alles te blijven ontkennen, tot hij bekende dat hij de 10 messteken uitdeelde. Maar zij probeerde toch heel wat van de schuld in de schoenen van medebeklaagde Stefano C. te schuiven.

Mirthe Piette, advocaat van Stefano C., kaatste de bal terug. “Stefano heeft al meegegeven dat hij zijn schuld aanvaardt voor deze feiten,” pleitte ze. “Maar van de wurging heeft hij van bij de start gezegd dat hij dat niet gedaan heeft en dat hij ook niet gezien heeft wie dat wel gedaan heeft. Dat Jarrit hem hiervan beschuldigt is een zaak van woord tegen woord, maar hiervoor zijn geen objectieve elementen voorhanden in het dossier.” Dat Stefano de dood van Han aanvaard had, nadat hij had gezien hoe Jarrit hem op 28 september 2018 tien messteken gaf, betwistte Piette niet. “Hij heeft toen beseft dat Han er niet meer levend zou uitkomen zoals Bartje de maand voordien en is nadien met de bromfiets weggereden. Volgens ons was er wel geen voorbedacht plan . ”

Na de middagpauze krijgen de beschuldigden nog het laatste woord, waarna de jury zich zal beraden over de schuldvraag.

