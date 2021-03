Anne-Marie (84) zet kasteel te koop voor 1 miljoen euro en wil naar de stad: “Ik wil eens iets anders dan kasteelmuren zien”

Genk/Lanaken/Maaseik ZOL stelt niet-levensbe­drei­gen­de ingrepen uit: “Personeel vrijmaken voor op corona-afdelingen”

30 maart Het Ziekenhuis Oost-Limburg sluit tijdelijk vier operatiezalen in Genk en één in Maaseik. Op die manier komen er zorgprofessionals vrij om in te zetten op de corona-afdelingen. Het ziekenhuis ziet het aantal coronapatiënten dan ook fel stijgen. “Bang afwachten wat de komende dagen zullen brengen.”