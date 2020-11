Ambulance die patiënt vervoert, crasht in Hasselt: zes gewonden

Diepenbeek Jonge Diepenbeke­naar verkoopt kastanjes en schenkt 35 euro aan ‘Ambulance Wens België’

8 november De kleine Willem uit Diepenbeek heeft afgelopen week voor een vertederende actie gezorgd. Hij verkocht kastanjes en kwam vervolgens het opgeleverde bedrag zelf overhandigen aan ‘Ambulance Wens België’. Deze vzw vervult de wensen van palliatieve patiënten zodat ze nog een keer kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. In totaal was de actie van Willem goed voor 35 euro. Hij voegde ook een brief toe aan zijn schenking. Bij de vzw reageert men zeer enthousiast: “Met dit geld kunnen we zeker iemand leuk verrassen. Willem wordt bedankt en mocht in ruil natuurlijk wel onze wagens eens van zeer kortbij zien!”