Alle 36 beklaagden in groot drugsproces riskeren in totaal 163 jaar cel

HasseltIn Hasselt is maandag het grote drugsproces van start gegaan tegen de Nederlander Thomas P. uit Kinrooi en 35 andere beklaagden. Voor alle 36 beklaagden vroeg het openbaar ministerie maandag celstraffen voor in totaal 163 jaar. Daarnaast werden geldboetes gevorderd voor in totaal 880.000 euro. Verder is de verbeurverklaring gevraagd van 6 miljoen illegale opbrengsten, waarvan 2 miljoen van Thomas P., hij was het kopstuk van de criminele organisatie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamines en MDMA (xtc).

Volgens het parket van Limburg stond Thomas P. aan het hoofd van de organisatie die maar liefst 18.000 kilo precursoren had ingevoerd. De bende, die uit familieleden en goede kennissen van Thomas bestond, voerde de aanmaakstoffen vanuit China naar Roemenië in en regelde de verdere doorvoer ervan via Duitsland naar Nederland en België. De producten waren bedoeld voor synthetische druglabs. Thomas P. uit Kinrooi maakte bij zijn criminele activiteiten gebruik van voertuigen van een kompaan, die een bedrijf had in Hasselt. Thomas P. bleef vanuit zijn cel communiceren over zijn drugsbusiness want via een cipier had hij een geëncrypteerde telefoon laten binnensmokkelen. Hij hield zelfs feestjes in zijn cel.

Familiebedrijf

“Thomas P. is een beroepscrimineel van het hoge niveau. Zijn bodyguard en geld-inner Anthmar P. legde verklaringen af. Thomas en zijn zoon J. regelden een moordaanslag op Anthmar P. in Nederlands-Limburg maar dat is een Nederlands onderzoek,” aldus het Limburgse parket. Het openbaar ministerie in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag in de vooravond een celstraf van 15 jaar en een boete van 160.000 euro gevraagd voor de 46-jarige Nederlander Thomas P. uit Kinrooi. De vrouw van het kopstuk riskeert 4 jaar cel en 16.000 euro boete. Ze stond in voor het financiële beheer en de boekhouding. Ze zorgde voor het witwassen van de opbrengsten.”

De aanklager vorderde voor de 21-jarige zoon 3 jaar cel en 8.000 euro boete. Thomas zat naar eigen zeggen al 25 jaar in de “A-olie” (amfetamineolie). De cannabisteelt interesseerde hem niet meer, maar volgens het parket zag hij de cannabisplantages als ideale opstart voor zijn zoon, die 19 jaar was, toen hij werd opgepakt. Als minderjarige al had hij een rol inzake het opvolgen van de cannabisplantages. De nu 21-jarige man wordt klaargestoomd als opvolger van zijn vader. Hij had een geëncrypteerde telefoon. “J. kreeg instructies van zijn vader. De agressieve en criminele ingesteldheid van deze jongeman is onrustwekkend. Zo vroeg hij zijn vader toestemming om iemand ziekenhuis in te slaan. Zijn houding op zo’n jonge leeftijd baart zorgen,” aldus de aanklager.

Mohamad H.

Mohamad H., de rechterhand van kopstuk Thomas P., riskeert 10 jaar cel en een boete van 80.000 euro. De man knipte in november 2019 zijn enkelband door en vluchtte naar Libanon, waar hij op 11 juli 2020 werd gearresteerd. Er was vergeefs om zijn uitlevering gevraagd, maar dat lukte niet wegens zijn dubbele Nederlands-Libanese nationaliteit.

“Mohamad H. en Thomas zijn goede vrienden. Ze zagen elkaar als broers en zorgden voor elkaars familie. H. stuurde mensen aan voor de boerderij in Zonhoven waar het drugslab stond. Hij zorgde voor loodsen als opslagplaatsen van de chemicaliën, onder meer een loods in Hamont-Achel. De eigenaar van de Zonhovense boerderij wilde de verhuur stopzetten omdat er klachten waren over stankoverlast. Hij kreeg ook de vraag om vanuit China precursoren in te voeren. Om die vraag kracht bij te zetten, is er een droog schot gelost. Er werd ook 200.000 euro cash op tafel gelegd,” aldus de aanklager.

