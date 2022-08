Alfa Romeo gestolen aan Luikersteenweg

autosport Laurens Vanthoor op zoek naar een derde zege in de TotalEner­gies 24 Hours of Spa

Tweemaal won hij al de 24 Hours of Spa en dat met twee verschillende constructeurs: Laurens Vanthoor is zonder meer één van de beste Belgische GT-rijders ooit. In 2023 verandert de Limburger het geweer van schouder en wordt hij één van de speerpunten van Porsche voor het nieuwe LMDh prototype-programma en zal hij op zoek gaan naar een zege in de 24 uur van Le Mans. In Spa wil hij ondertussen een derde zege, maar dat zal, gezien de problemen tijdens de kwalificaties op donderdag geen makkelijke opdracht worden.

29 juli