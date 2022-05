Afvalkunst in leegstaande etalages en doorzichtige afvalcontainers voor shock-effect: Hasselt start nieuwe campagne tegen zwerfvuil

Het stadsbestuur trok deze maand naar de kunstminnende Hasselaren van PXL-MAD School of Arts, SASK en The School met één specifieke vraag: ‘afval weggooien, is dat (g)een kunst?’. “Natuurlijk is het antwoord daarop ‘nee’, want daarvoor is nauwelijks talent of creativiteit nodig. Maar de kunstenaars lieten hun verbeelding de vrije loop om tot ‘upcycling art’ te komen. Nog beter zou het zijn als dit niet zou bestaan, want er zijn al voldoende stoffen om kunst mee te maken. Daar hebben we afval niet voor nodig. Met de kunstwerken van de scholen willen we iedereen dan ook nogmaals doen beseffen hoeveel afval we wel niet produceren én verspreiden”, aldus schepen Laurence Libert, bevoegd voor Propere Stad (Open VLD).