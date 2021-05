Advocaat van weduwnaar gelooft verhaal van beschuldigde als jaloerse minnaar niet: “Geef Zaman A. geen ‘licence to kill’”

Hasselt/Tongeren ASSISEN. “Ik trok vier minuten lang aan het touw tot mijn arm pijn deed”: Zaman A. bekent snikkend dat hij de vrouw van zijn neef wurgde

25 mei Als een spraakwaterval vertelde Zaman A. (30) tijdens zijn verhoor voor het hof van assisen in Tongeren over zijn ‘geheime liefdesrelatie’ met Negeen Mohammad Reza, de vrouw van zijn neef. “We hielden van elkaar en waren smoorverliefd”, bleef hij maar herhalen. Tot de dertiger uitleg moest geven over hoe hij zijn grote liefde op 17 juni 2018 in haar woning in de Canadastraat in Hasselt minutenlang wurgde. En waarom hij daarna een zelfmoord in scène zette. “Ik was compleet in shock en wist niet meer wat ik deed”, snikte hij met gebogen hoofd.