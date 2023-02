Advocaat van masseur die 101 klanten filmde, onder wie zangeres en ex-politica, veroorzaakt ophef in rechtbank: “Ik wil graag een kopie van de videobeelden”

Wiet telende moeder (46) en zoon (26) krijgen 38 maanden celstraf

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een celstraf van 38 maanden en een boete van 8.000 euro uitgesproken euro voor een 46-jarige moeder en haar 26-jarige zoon uit Hoogstraten, die zich in Herk-De-Stad met wietteelt bezighielden. Het ging over twee teeltinstallaties, eentje in hun woning in Hoogstraten en een tweede in een pand aan de Herkse Hoogstraat, waar vroeger een shishabar gevestigd was.