ABVV Limburg voert actie tijdens Hasseltse markt op Valentijn: “Hoge energieprijzen, onbetaalbare woningen...Van de liefde alleen kan je niet leven”

Limburg Wandelen voor de liefde of liever voor het klimaat: dit zijn onze tips voor het weekend in Limburg

Nog een lege agenda dit weekend en breng je daar graag verandering in? Onze redactie houdt je graag op de hoogte van de leukste weekend-activiteiten in Limburg. Dit weekend kunnen creatievelingen hun hart ophalen in Hasselt, Pelt of Beringen, natuurfanaten iets nieuws leren in Bree, en tortelduifjes (net te vroeg) valentijn vieren in Genk. Voor elk wat wils!