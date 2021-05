Aantal patiënten intensieve zorg Jessa Ziekenhuis daalt niet: “Veertigers en vijftigers”

Hasselt PEAS haalt alvast 63.500 euro binnen voor nieuwe winkels in Leuven en Antwerpen

9 mei De succesvolle vegan kaneelbroodjes van het Hasseltse ‘PEAS’ is op weg om met twee nieuwe winkels binnenkort ook Leuven en Antwerpen te veroveren. Om die plannen in vervulling te laten gaan, startten uitbaters Els Berx (46) en Davy Rosiak (39) een financieringscampagne via het platform ‘WinWinner’. “Die loopt nog net geen twee weken, maar intussen mogen we al op 63.500 euro rekenen”, aldus Els en Davy.