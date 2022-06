86% Limburgse ondernemingen vraagt indexaanpassing

Voka bevroeg meer dan 600 Vlaamse ondernemingen over de loonkostenproblematiek. De stijgende loonkosten zijn met grote voorsprong de belangrijkste bezorgdheid voor ondernemingen, ook in Limburg. Het tekort aan arbeidskrachten en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen staan ook bovenaan het zorgenlijstje.

Bijgestelde ambities

De loonkosten in België liggen vandaag gemiddeld 7% hoger dan een jaar geleden. Limburgse ondernemingen verwachten een nieuwe stijging met 8% in de komende twaalf maanden. De impact van de stijgende loonkosten vertaalt zich in het bijstellen van de ambities: 33% stelt de groeiplannen neerwaarts bij, 25% plant minder aanwervingen, 15% plant minder investeringen in België. Specifiek bij de grote bedrijven valt op dat 17% overweegt om activiteiten deels te verhuizen. Mensen tewerkstellen in België wordt eenvoudigweg te duur om nog te kunnen concurreren met ondernemingen uit het buitenland.