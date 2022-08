84-jarige man gewond bij ongeval

Pelt TERRASTIP. Bar Ganz is derde bar op rij aan het Neerpeltse kanaal: “We hebben ook in de winter grote plannen”

Wellicht vind je nergens in Vlaanderen zoveel horeca-aangelegenheden op zo’n korte afstand als in Neerpelt. Met de Scoutsrally, Kaffee Kongee en Bar Ganz liggen immers drie zaken binnen de kilometer. Die laatste is aan het begin van de zomervakantie geopend en heeft meteen een vast publiek gevonden. “We zetten hier echt in op de rust die je aan het water altijd vindt”, vertelt zaakvoerder Yannick Willekens (29).

14:36