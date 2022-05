74ste Ronde van Limburg strijkt op 6 juni neer in Hasselt mét randactiviteiten: “Publiekloze editie van vorig jaar halen we feestelijk in”

Het zal de tweede keer zijn dat de Ronde van Limburg in Hasselt neerstrijkt. Zo mocht de provinciestad van Limburg vorig jaar al het startpunt zijn, helaas zonder publiek wegens het welgekende virus. “Toch zagen we ook al in 2021 dat heel wat Hasselaren, passanten en fervente wielerfans het niet konden laten om een kijkje te komen nemen", vertelt Habib El Ouakili, Hasseltse schepen van Sport en Evenementen (RoodGroen+). Als stad zijn we dan ook erg enthousiast dat de Ronde van Limburg opnieuw naar Hasselt komt, zeker nu we allemaal weer mogen meevieren. Voor ons is dit dé uitgelezen kans om er dit jaar een echt feestelijk event van te maken voor jong en ouder.”