62 meter hoge toren van Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal krijgt nieuw dak: “Hopelijk volledig in eer hersteld tegen Virga Jessefeesten”

Achtste eeuw

Het stadsbestuur trekt daarvoor zo'n 530.000 euro uit. “Voor deze werken kunnen we evenwel een beroep doen op subsidies van de Vlaamse Overheid (Erfgoed Vlaanderen, nvdr.) voor een voorlopig bedrag van ongeveer 260.000 euro. Deze aanvraag is nog in behandeling in samenspraak met onze erfgoedconsulent. De renovatie van de beiaardtoren van de kathedraal is een sluitstuk van de opwaardering van dit erfgoed in de stad. Eerder werd al geïnvesteerd in een lichtplan voor deze kathedraal waardoor deze mooi uitlicht. Met het dak dat nu in herstelling is en de beiaardtoren die volgt, zal deze kathedraal dan hopelijk voor de Virga Jessefeesten (in de zomer van 2024, nvdr.) opnieuw helemaal in ere hersteld zijn”, besluit schepen Laurence Libert.