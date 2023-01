46 nieuwe handelaars vullen bijna 4.000 vierkante meter aan leegstand in Hasselt-centrum: “Alsmaar betere resultaten in 2023"

Het Hasselts stadsbestuur kan terugkijken op een succesvolle invulling van haar winkelruimtes. In 2022 werd er namelijk 8.412 m² aan winkelruimte ingevuld in de stad. “Tegelijk kwam er zo’n 4.500 m² leeg te staan, maar dat zorgt alsnog voor een positief nettoresultaat van bijna 4.000 m²”, zegt bevoegde schepen Dehollogne. Zo trokken 21 zaken uit Hasselt weg in 2022, maar kwamen daar datzelfde jaar 46 gloednieuwe zaken bij. Concreet gaat het om 20 handelszaken zoals kledingwinkel Linea Raffaelli en Jacob’s Conceptstore, 19 horecazaken waaronder Enigma en Brunch A Lotte, en 7 zaken met betrekking tot diensten.

“Een succesvolle zet”, vertelde zaakvoerster Charlotte Vanaken van Brunch A Lotte eerder. “Sinds de opening (in september 2022, nvdr.) was mijn brunchzaak zowat elke zondag volledig volgeboekt. Na een succesvolle periode van leveringen aan huis, lopen ook de zaken in mijn fysieke pand in Hasselt dus goed. Brunch A Lotte is eerder gelegen in een zijstraat (in de Lombaardstraat, nvdr.), maar ik merk ook hier heel wat passage. De Hasselaren en passanten merken hier meteen op wanneer er iets nieuws bijkomt en willen het ook graag uitproberen. Daar ben ik heel blij om.”

Verder veranderden er 15 bestaande zaken in 2022 van locatie in de binnenstad, vaak naar een groter pand. Daarbovenop kwamen er 18 tijdelijke invullingen bij, waarvan 6 in The Box (Maastrichterstraat) zoals pop-up WONDR. “Als stad doen we dan ook enorme inspanningen om het ondernemersklimaat in Hasselt zo gunstig mogelijk te maken”, benadrukt schepen Rik Dehollogne. “Met proactieve mailings en prospectie gaan we zelf op zoek naar handelszaken die een meerwaarde kunnen zijn. Maar ook bepaalde panden zetten we extra in de kijker.”

“Jammer genoeg sloten er in 2022 ook 21 zaken, waarvan 8 in de horecasector en 13 in de handel. Voor 6 panden vonden we al een nieuwe invulling en ook 2023 ziet er rooskleurig uit met 4.700 m² aan invulling. Zo zullen we op 2 jaar tijd al bijna 9.000 m² aan leegstand in Hasselt wegwerken. De openingen van de Amerikaanse sportsbar O’Learys en yogastudio Monk in het TT-Center zitten daar voor veel tussen. Toch zien we ook in de Diesterstaat (met Body Training Studio en Maison Romy, nvdr.), de Hoogstraat (met Only & Sons, nvdr.), de Dokter Willemsstraat (Knap concept, nvdr.) en de Dorpsstraat (Kuyckx-Meers, nvdr.) nieuwe zaken openen. We blijven dan ook in 2023 volop doorgaan om nieuwe zaken aan te trekken. De start van het nieuwe jaar is in dat opzicht alvast een veelbelovend vervolg”, besluit de schepen.