42 maanden cel voor dood van asielzoekster uit Heusden-Zolder

De feiten dateren van 22 februari 2020 toen de beschuldigde in een discussie verzeild raakte met een 21-jarige asielzoekster in de Kapelstraat in Heusden-Zolder. Het slachtoffer, dat verbleef in het asielcentrum De Bark, zou een gsm-toestel hebben uitgeleend aan de 28-jarige man uit Bocholt met Somalische achtergrond. Tijdens deze discussie zou de jonge vrouw deels in de auto van de Somaliër gehangen hebben, toen deze plots wegreed. Hierdoor kwam het slachtoffer ten val en belandde haar hoofd onder het wiel van de auto.

Uit het onderzoek bleek al dat het niet ging om een aanrijding, maar om een overrijding van de jonge vrouw. Na de feiten pleegde de beschuldigde vluchtmisdrijf en reed door richting Bocholt.

Geen opzet om te doden

Op vrijdag 6 januari kwam de zaak voor de Hasseltse strafrechter. De 28-jarige Somaliër hield toen vol dat hij niets gevoeld had en veranderde meermaals zijn verklaring van de feiten. Zo had hij zich in eerste instantie bij de politie gemeld als getuigen, en stelde dat de jonge vrouw plots de weg overliep en aangereden werd door een zwart busje. Later veranderde hij zijn verklaring en rapporteerde de man over een Volkswagen Polo die de aanrijding veroorzaakt zou hebben. Op basis van verklaringen van getuigen, camerabeelden en de resultaten van de autopsie kon de Hasseltse rechtbank de twintiger toch schuldig bevinden.

In het strafdossier stelt de correctionele rechtbank dat de beschuldigde niet het opzet had om het slachtoffer te doden, maar wel dat hij het opzet had om het slachtoffer te slagen en of verwonden. Daarom wordt de twintiger nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden en zal hij moeten opdraaien voor 14.375 euro aan gerechtskosten. Daarnaast werd ook zijn voertuig, een Ford Focus verbeurd verklaard.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.