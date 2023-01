350 gratis parkeerplaatsen in Hasselt-centrum verdwijnen nog dit jaar voor Spartacus-trambus: “Zonder extra parking wordt dit een probleem”

Hasselt Hasselts koor gaat viraal nadat R.E.M.-zan­ger Michael Stipe hun cover ziet én deelt: “Te zot voor woorden”

Wat een spontaan zangevenement van het Hasseltse ‘Great Balls of Choir’ was, werd plotsklaps een hit op sociale media nadat de Amerikaanse R.E.M.-zanger Michael Stipe het met de wereld deelde. Hij merkte de Hasseltse cover van ‘Losing my Religion’ op, die hem naar eigen zeggen een lach bezorgde en hem op ideeën bracht. “107.000 views voor een koorproject uit Hasselt: dat is gewoon te zot voor woorden”, lachen Gert Leunen en Marianne Van Gemert.

18 januari