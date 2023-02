3 maanden cel met uitstel voor dodelijke aanrijding van 78-jarige fietser

De aanrijding vond plaats op 12 februari 2022 rond 13.15 uur ter hoogte van de Genkerbaan in Zonhoven. Een vrouwelijke bestuurder wilde de Genkerbaan links inslaan, maar werd verblind door de zon waardoor ze een fietser niet gezien had. De fietser, een 78-jarige man uit Beringen raakte bij de aanrijding zwaargewond, maar er was geen sprake van levensgevaar. Dat veranderde toen er complicaties optraden toen het slachtoffer in het int-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder lag. De zeventiger overleed zes dagen later aan een embolie.