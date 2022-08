22-jarige Hasselaar die urenlang tegen zijn wil vastgehouden werd, nu ook gearresteerd: “Tegenstrijdigheden in zijn relaas”

Vtwonen Zo krijg je je barbecue in geen tijd weer brand­schoon

De temperaturen gaan weer in stijgende lijn: tijd om je barbecue boven te halen dus! Het enige wat je misschien tegenhoudt, is het schoonmaken ervan. Dat is een vervelende klus, die je het liefst zo lang mogelijk uitstelt. Vtwonen.be springt echter te hulp en voorziet je van een rits slimme tips waarmee je je barbecue snel én goed schoonmaakt.

2 augustus