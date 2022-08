22-jarige Hasselaar die urenlang tegen zijn wil vastgehouden werd, nu ook gearresteerd: “BB gun, kogelwerend vest en restanten van drugs in appartement gevonden”

Genk VIDEO. Brandweer moet uitrukken voor brandende vrachtwa­gen op E314

Opvallend beeld op de pechstrook van de E314 richting Leuven in Genk. Een lezer stuurde ons een video van een brandende vrachtwagen. Omstreeks 6.45 uur was de brandweer al ter plaatse om het vuur te blussen. Intussen is ook de rijbaan weer vrij.

1 augustus