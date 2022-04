2 op 3 Limburgse ondernemers zijn bezorgd over de toekomst, vooral hoge energieprijzen worden genoemd

Vooral de stijging van de zogenaamde “inputkosten” (zijnde het totaal van kosten verbonden aan energie, intermediaire producten, grondstoffen, vervoer en verpakking) speelt de bedrijven parten: ten opzichte van 6 maanden geleden melden 7 op 10 van alle bevraagde Limburgse bedrijven een stijging van deze kosten. Voor slechts 5% bleven de inputkosten onveranderd. In de komende 6 maanden verwacht 84% van de bedrijven waar de inputkosten van invloed zijn op en voor hun activiteit een verdere stijging van de kosten.

Kopzorgen en paniek

Tegelijkertijd zijn ook de loonkosten in vergelijking met 6 maanden geleden bij 87% van de werkgevers gestegen. Bij 1 op 3 is er sprake van een stijging tot 5%, bij nog eens 45% bedraagt de loonkoststijging tussen de 5 en de 10%, bij 1 op 10 is er een stijging van 10% of meer. “De exploderende kosten zorgen voor kopzorgen en zelfs paniek bij de ondernemers”, zegt gedelegeerd bestuurder bij UNIZO Limburg Bart Lodewyckx. “Gekoppeld aan de stijgende loonkosten is dit een 'recipe for disaster' voor de bedrijven.”

Heel wat ondernemingen kunnen de kosten niet alleen dragen, zo blijkt: 3 op 4 Limburgse bedrijven melden nu al een stijging van de verkoopprijzen van hun producten en diensten tegenover 6 maand geleden. Bij 1 op 4 zijn de verkoopprijzen onveranderd. Binnen de groep ondernemers die genoodzaakt zijn hun verkoopprijzen aan te passen, kan 50% de prijsstijging beperken tot 5 à 10%. 20% meldt een prijsstijging tussen 10 en 30% en bij 5% van de Limburgse respondenten zijn er prijsstijgingen van minstens 30% - die bij sommigen zelfs oplopen tot een verdubbeling. Voor de komende 6 maanden ziet het er niet veel beter uit: 8 op 10 Limburgse ondernemers verwachten een verdere stijging van hun verkoopprijzen. 1 op 5 gaat uit van een status quo.

Oplossingen?

UNIZO pleitte er de voorbije weken al voor om de energiefactuur voor bedrijven snel te verlichten. “De federale regering kan daarvoor de bijzondere accijns op elektriciteit op 0 zetten. Verder schoven we het voorstel naar voor van een energie-investeringsaftrek van 45,5% voor bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, naar Nederlands model. In België geldt momenteel een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 13,5%.”

“Wat de loonkost betreft, herhalen we de oproep om af te blijven van de loonwet. Die zorgt er immers voor dat wat we dit jaar teveel uitgeven (in vergelijking met onze buurlanden), volgend jaar gecompenseerd kan worden. Bovendien komt de stijging van de lonen niet als manna uit de hemel vallen, het zijn de werkgevers die het moeten verdienen en betalen… Ten slotte vraagt UNIZO om het crisisoverbruggingsrecht te verlengen om ondernemers in moeilijkheden te ondersteunen.”