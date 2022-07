19-jarige Hasselaar moet leeftijdsgenoot bijna 11.000 euro voor geblokkeerde kaak

Sint-Truiden/Lubbeek Bekende dierenarts in kritieke toestand na val met paard: “De kar kwam bovenop Evi en haar echtgenoot terecht”

Het koppel dat zondag in Lubbeek zwaar ten val kwam bij een wedstrijd met hun paard is afkomstig uit Sint-Truiden. Het gaat om Evi Vandersmissen (40), een bekende dierenarts in de stad, en haar echtgenoot Sven Tinlot (45). “Vooral Evi is er heel erg aan toe”, vertellen kennissen.

11 juli