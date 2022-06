18.000 Limburgers moeten tegen 2024 psychologische hulp krijgen: “Beter om de kraan dicht te draaien dan om achteraf te dweilen”

Drempel verlagen

Alien Hoorelbeke is zelf eerstelijnspsychologe en hoopt met de campagne de mentale gezondheid van Limburgers te verbeteren. “Wanneer je voelt dat je tegen je grenzen aanloopt, dan bieden wij als eerstelijnspsycholoog hulp. Tijdens vier tot acht sessies bekijken we samen wat er nodig is. Nadien kan er nog gepaste hulp, individueel of in groep, gezocht worden. We willen mensen in de eerste plaats overtuigen om te praten. Vroeger lag de focus op hooggespecialiseerde zorg bij mensen met een zware mentale problematiek. Tegenwoordig verbreden we ons vizier", klinkt het. Want het is beter om de kraan dicht te draaien dan om achteraf te dweilen.”