16.000 euro aan boetes geïnd bij controle op zwaar vervoer

voetbal derde nationale B Pieter Jeunen reeds elf seizoenen aan de slag bij Eendracht Termien: “Er waait een nieuwe wind in de ploeg”

Pieter Jeunen is aan zijn elfde seizoen bij Eendracht Termien bezig. Daarmee heeft de middenvelder het meest aantal seizoenen van de huidige spelerskern op de Termienteller staan. De succesvolle voorbereiding en de veelbelovende competitiestart tegen Pelt, wekken opnieuw hoge verwachtingen bij de club en de supporters. “Termien heeft steeds de ambitie om in de top drie mee te draaien of een eindrondeticket te pakken. De spelers weten dit. Het is van het seizoen 2016-2017 geleden dat we nog eens kampioen speelden. Wie weet”, knipoogt Jeunen.

9 september