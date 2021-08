150 man herdenkt verongelukte Kelly (30) tijdens wandeling in Hasselt: “Opkomst bewijst dat mensen haar nog niet zijn vergeten”

Genk Genk wil Weg naar As en Evence Coppéelaan omvormen tot stedelijke wegen om zelf aanpassin­gen te kunnen doen en subsidies te krijgen

18 augustus Genk heeft de ambitie om de Weg naar As en de Evence Coppéelaan – momenteel in handen van het Vlaams gewest – in te kleuren als stedelijke wegen. Op die manier kan het lokale bestuur zelf aanpassingen doorvoeren en daarvoor subsidies aantrekken.