15 maanden cel, 2.000 euro boete en 10 jaar beroepsverbod voor sjoemelende zakenman

Nederland­se dievenben­de riskeert 36 maanden cel voor het stelen van tientallen voertuigen

De openbare aanklager sprak vanmorgen over een “zeer georganiseerde manier van feiten plegen” toen hij het had over de vierkoppige dievenbende die moest voorkomen. In 2019 en 2020 werden er in Noord-Limburg verschillende diefstallen van bestelwagens gemeld, die gelinkt konden worden aan het viertal. Ook één slachtoffer was tot in de rechtbank gekomen om zijn verhaal te komen doen: “Ik heb sindsdien enorm slechte nachtrusten. Ik ga ‘s nachts naar buiten om te kijken of alles gesloten is. Ik lig te piekeren, ... en dat al een jaar aan een stuk.”