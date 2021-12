11-jarige Nick Decker aangenomen aan de Amsterdamse Balletacademie: “Geen idee waar hij die passie heeft opgepikt”

Hasselt Pakjes­truck van radiozen­der Joe passeert in Hasselt om elk kind een warme kerst te bezorgen

Radiozender Joe rijdt samen met vzw Kindergeluk in een pakjestruck rond door Vlaanderen. Want voor 1 op 5 kinderen in België is een pakje onder de kerstboom niet vanzelfsprekend en daar willen ze samen iets aan doen. Vandaag reed de truck door Limburg en stopten ze ook even in Bilzen en Hasselt.

14 december