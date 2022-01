101 afwezige leerlingen in Hasselt door corona-uitbraak na skireis

Vrouwenvoetbal super league Gwen Duijsters en KRC Genk Ladies zijn klaar voor het duel van de waarheid: “Alles of niks tegen Club Brugge”

Met de inhaalwedstrijd tegen Club Brugge, staat KRC Genk Ladies zaterdagnamiddag voor een belangrijk duel in de strijd voor een plaats in play-off 1. De Genkies tellen in de klassering van de Super League drie punten minder dan het vijfde geklasseerde AA Gent. Wil Genk uitzicht houden op deelname aan die eindronde, moet het absoluut winnen tegen topper Brugge. “We zijn super gemotiveerd en blijven geloven in onze kansen. Het is zaterdag zo’n beetje alles of niks”, onderstreept Gwen Duijsters het belang van deze confrontatie.

6 januari