1.400 Limburgse kinderen zoeken oplossingen voor energiecrisis met Lego-robots

“Met de FIRST LEGO LEAGUE nemen we onze verantwoordelijkheid en laten we jongeren spelenderwijs kennismaken met techniek en wetenschap”, zegt Chris Slaets, algemeen directeur van Embuild Limburg. “Jongeren leren via dit programma vaardigheden ontwikkelen en worden geïnspireerd om te experimenteren en kritisch na te denken. Ze ontdekken ook de diversiteit en de innovatie binnen de bouw. Op deze manier geven we ze alle tools in handen om op latere leeftijd een enthousiaste en weloverwogen studiekeuze te maken.”