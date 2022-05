“Zonder Rik en Christ was ik niet kunnen openen na de lockdown”, zaakvoerder restaurant bedankt ‘uitvinders’ luchtzuiveraar met lanceringsfeestje

harelbekeChrist Verthé en Rik Osselaer, zaakvoerders achter de Harelbeekse meubelzaak Verthé Interieurs, hebben een luchtzuiveraar ontwikkeld, een mobiel toestel dat ruimtes niet alleen zuivert maar ook desinfecteert. Opvallend: de lancering van ‘YAWI’ vond plaats in restaurant Track 75, op kosten van zaakvoerder Gilles De Lombaerde. “Uit dankbaarheid: het is dankzij Christ en Rik dat ik ben open kunnen gaan tijdens de coronacrisis.”

Van zetels en bedden verkopen naar een luchtzuiveringstoestel ontwikkelen, het lijkt een grote stap. “Maar dat is het eigenlijk niet”, vertelt Christ. “Al jaren helpen Rik en ik klanten aan een optimaal slaap- en zitcomfort, door met hen de juiste zetel of het juiste bed te kiezen. Voor klanten met een huisstofmijtallergie was er wel een middel om hun klachten wat te verminderen, maar echt 100% tevreden waren we daar niet over. Toen we ook nog eens merkten dat er steeds meer mensen last hebben van een allergie, besloten we zelf op zoek te gaan naar een oplossing.”

Lucht binnenshuis is tot 5 keer meer vervuild dan buitenlucht, zo kwamen ze te weten. “De luchtzuiveraars die al op de markt waren, vonden we te beperkt. Daarom hebben we beslist om er zelf één te ontwikkelen, samen met een fabrikant die over de noodzakelijke knowhow beschikt”, zegt Christ.

Ze kwamen tot YAWI, een acroniem voor You Are Worth It. “YAWI filtert dankzij zijn uiterst sterke filters niet alleen fijnstof uit de lucht, maar ook bacteriën, virusdeeltjes, micropartikels, ziektekiemen, vluchtige organische stoffen,… De lucht blijft vrij van allergenen zoals pollen, huisstofmijt en dierenharen, wat een zaligheid is voor mensen die last hebben van allergieën. Wij zorgen dus voor gezonde lucht.”

YAWI voorkomt ook corona en andere virussen. “Onze luchtzuiveraars vernietigen de minuscule druppeltjes virus die door de lucht zweven, wat de kans op een besmetting drastisch verkleint. YAWI is ook officieel medisch goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, als efficiënte hulpmiddel in de strijd tegen Covid-19.”

En dat is waar Gilles De Lombaerde, zaakvoerder van restaurant Track 75 in Harelbeke vooral het voordeel van heeft ondervonden. “We zitten hier in het voormalige stationsgebouw van Harelbeke, een historisch waardevol gebouw uit 1896. Zomaar verbouwen om een grootschalige luchtzuiveringsinstallatie te installeren, kan niet. Zelfs de ramen openzetten is niet evident”, zegt Gilles.

Toen Christ en Rik hem vroegen of ze hun YAWI-prototype uit mochten testen in Track 75, stemde Gilles dan ook meteen in. De resultaten van de metingen waren meteen heel goed, en Gilles kon dankzij YAWI Track 75 opendoen na de lockdown. “Toen ze vroegen of ze hier hun toestel officieel mochten lanceren, heb ik dan ook meteen gezegd dat al het eten en drinken van de genodigden op mijn kosten was. Het is dankzij hen dat ik zo snel opnieuw open ben mogen gaan. Geen idee hoe ik het anders had moeten aanpakken.”

Christ en Rik hebben toestellen ontwikkeld die geschikt zijn voor ruimtes van 28 tot 94m², met een prijs tussen 499 en 1499 euro. “Onze toestellen zijn mobiel, je kan ze dus makkelijk verplaatsen, en de lucht in verschillende ruimtes zuiveren.”

Meer info vind je op https://yawi-purifiers.com/.

