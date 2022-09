Zestiger, gelinkt aan kinderporno, vraagt vrijspraak: “Travestiet die in de rechtbank werkt, luisde me erin”

Het was een vreemd verhaal, in de rechtbank. Een zestiger uit Harelbeke ontkende met klem dat hij zich heeft ingelaten met kinderporno, hoewel de politie op via zijn account op het internet wel degelijk dergelijke beelden terugvond. “Ik ben er in geluisd”, zegt de man. “In mijn woning verhuurde ik een kamer, tegen 25 euro voor 4 uur. Eén van de mannen die zo is langsgekomen, een travestiet, heeft me ingepalmd. Hij vertelde dat hij in de rechtbank werkte en ik vertrouwde hem. In die mate zelfs dat ik hem mijn bankzaken liet doen en mijn belastingaangifte invullen. Hij beschikte daardoor over heel wat van mijn persoonlijke gegevens en moet daar misbruik hebben van gemaakt, ondermeer om op mijn naam de account aan te maken waarop de bewuste beelden werden aangetroffen.” Zijn advocaat vraagt de vrijspraak voor de Harelbekenaar. De rechter doet uitspraak op 5 oktober.