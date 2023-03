Zesdejaarsleerlingen krijgen rondleiding achter de schermen van E3 Saxo Clasic

Man steelt auto, mept weerloze kerel in elkaar en gooit fles wodka op auto omdat bestuurder weigert hem naar huis te voeren: 18 maanden celstraf

Een 27-jarige man uit Waregem is veroordeeld voor een gevangenisstraf van in totaal 18 maanden effectief voor verschillende feiten in twee afzonderlijke dossiers. De agressieveling mepte een kerel in elkaar tijdens een ripdeal, ging aan de haal met een auto van een vriendin en gooide een fles wodka naar de auto van een man die weigerde hem naar huis te brengen.