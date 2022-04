Zaakvoerder van Harelbeekse Houtzagerij ontsnapt aan effectieve geldboete nadat arbeider drie vingers verliest

Harelbeke/Knokke “19 miljoen euro achterover geslagen met onbewoond stulpje in Monaco”: West-Vlaam­se ondernemer (58) veroor­deeld voor grootscha­li­ge fiscale fraude

Officieel stond hij ingeschreven in een studio in het mondaine Monaco, maar volgens een Brugse rechter woonde hij in werkelijkheid in Harelbeke. De West-Vlaamse houtmagnaat Philip Vlieghe (58) zou op die manier jarenlang de Belgische fiscus hebben opgelicht. Hij werd onlangs veroordeeld tot een fikse celstraf en verbeurdverklaring van 19,3 miljoen euro, maar ging intussen in beroep. “Dit is een regelrechte wraakactie van mijn ex-vriendin”, reageert hij vanuit Monaco.

25 november