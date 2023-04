Yves Lampaert en Shari Bossuyt ontvangen als ereburger op het stadhuis van Harelbeke

Hoe vier broers over het hele land wietplanta­ges konden opzetten: “Aan mensen met geldproble­men beloofden ze tot 10.000 euro per geslaagde oogst”

Maar liefst 17 beklaagden riskeren forse celstraffen voor een netwerk van wietplantages over het hele land. Aan het hoofd stonden vier broers uit Noord-Macedonië, volgens het Openbaar Ministerie maakten ze maar liefst ruim 3 miljoen euro winst. Ze gingen op slinkse wijze te werk. “Eén verhuurder van een pand die er genoeg van had, kreeg prompt 20.000 euro cash in zijn handen gestoken.”