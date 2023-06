Yoga kan nu ook op het Gavermeer, op een supplank: “Dubbel zo intensief als gewone yoga”

“Die wagen stond daar ineens voor het grijpen”: dief (23) die peperdure Land Rover vanop autotrans­port stal riskeert 18 maanden cel

De 23-jarige jongeman die in de nacht van 13 op 14 mei vorig jaar aan de haal ging met een Land Rover Defender 110 in Kortrijk, riskeert 18 maanden effectieve celstraf. De auto was zo’n 100.000 euro waard en werd een maand later teruggevonden in een loods in Heestert. “Ik passeerde, zag die mooie auto staan en nam hem mee”, zegt H. Y. (23) uit Harelbeke.