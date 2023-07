Woningprijzen in Harelbeke stijgen fors, ook appartementen worden duurder

Van hartig Babka vlecht­brood tot eetbare boeketjes: moeder en dochter verrassen met koffiebar en bakkerij Silkes Zoete Zonde

Silke Ovaere (21) en haar mama Daisy Demuynck (46) uit Ingooigem openen eind deze maand koffiebar en bakkerij Silkes Zoete Zonde, in het winkelwandelgebied in Kortrijk. “Het wordt geen standaard bakkerij, we willen vernieuwing brengen.”