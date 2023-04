Wie winkelt bij lokale handelaars, maakt in Harelbeke kans op een cadeaubon

Muur gerenoveer­de schuur brokkelt af in tuin in Kuurne

Langs de Weidestraat in Kuurne is zaterdagmiddag een deel van een buitenmuur van een gerenoveerde schuur aan een woning ingestort. De brandweer nam een kijkje maar liet de noodzakelijke stut- of herstellingswerken over aan een aannemer.