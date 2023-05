WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Harelbeke

KIJK. Fanfare verrast verlamde Lander (14): “Met bed en al door de straten!”

Lander Blomme (14) kon woensdag even zijn verveling vergeten. De jongeman zit 8 weken aan zijn bed gekluisterd na een heupoperatie. 25 muzikanten van fanfare KMV De Leiezonen gaven hem een miniconcert en namen hem even later mee op sleeptouw door de straten. “Toen we zagen hoe hij genoot, was het voor ons toch ook even slikken”, klinkt het.