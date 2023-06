WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Harelbeke

Rode Kruis reikt Eerste Hulp brevetten uit

Het Rode Kruis in Kortrijk hield de voorbije maanden een Eerste Hulp – Help. De cursus omvatte onderwerpen zoals reanimatie, bloedingen stoppen, leren afkoelen van een brandwonde, leren aanleggen van verbanden en draagdoeken… Volgend op de cursus, slaagden zestien deelnemers in de praktische proef.