WEER. Vanochtend helder weer in Harelbeke

IN BEELD Alpaca’s brengen bezoekje aan wzc De Vlinder: “Zo zacht, zeg. En gelukkig spugen die beestjes niet, zoals lama's”

Heel ‘fluffy’ bezoek vandaag in wzc De Vlinder in Harelbeke. Daar kregen de bewoners bezoek van de twee alpaca’s Amedé en Aoïs. Wie dat wilde, kon de speciaal getrainde dieren even aaien. “Amai zo zacht. Ik was even bang dat die dieren spuwden, maar dat doen ze gelukkig niet”, lacht Brigitte Noppe. “Dat zijn lama's zeker?”