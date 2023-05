WEER. In Harelbeke zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

SINKSEN 23. Spaghettis­lag Petit Paris steekt tandje bij: “Als we 1.000 porties halen, trakteren we op gratis vat bier”

Vorig jaar werden op Sinksen 890 hongerige magen met spaghetti gevuld, in en aan eethuis Petit Paris in Kortrijk. De ‘Sensationele Sinksen Spaghetti Slag’ schakelt nu nog een versnelling hoger, met hetzelfde principe als in 2022. Iedereen wordt na de bestelling binnen het kwartier bediend. Indien dat niet lukt, krijg je per tafel een gratis flesje huisgemaakte picon mee naar huis.