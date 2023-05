WEER. In Harelbeke redelijk helder weer vanochtend

MIJN STAD. Hannes Catanzaro (28) van Frites Unique in Kortrijk: “Deze stad barst van de gepassio­neer­de horeca-uitbaters”

Toen Hannes Catanzaro (28) en Casey Neyrinck (23) anderhalf jaar geleden hun Frites Unique openden, had Rollegem bij Kortrijk voor het eerst in tien jaar opnieuw een vaste frituur. De jongeman, die bij sterrenchefs Peter Goossens en Sergio Herman de kneepjes van het vak leerde én na een open brief de nationale media haalde, wijst ons de weg door zijn Kortrijk. “Het is een fantastische stad, al heb ik één puntje van kritiek.”