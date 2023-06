WEER. Helder weer in Harelbeke vanochtend

Topweekend van PreCongé voor de deur, met Waregem Kinderstad en Smaak-en Belevings­fes­ti­val van Lions Boulevard

Dit weekend is het topweekend voor de Waregemse Précongé, de noemer waaronder de stad elk jaar een aantal zomerse events bundelt. Er is Waregem Kinderstad, het Smaak-en Belevingsfestival van Lions Boulevard, de escaperoom Onder Vuur, de Home Made Markt, en het dance-event ‘Dansen in Culturen’.