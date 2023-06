WEER. Helder weer in Harelbeke vanochtend

School schorst leerling die examens steelt en uitdeelt: “Hij blijkt bijzonder vaardig met computers”

Een leerling van het zesde middelbaar van het Don Boscocollege in Marke bij Kortrijk is erin geslaagd om van verschillende vakken de examenvragen te stelen. Die deelde hij daarna ook uit onder zijn medeleerlingen. De fraude kwam maar net op tijd aan het licht dankzij een alerte leerkracht. “Hij had blijkbaar een goed uitgedokterd systeem”, zegt directeur Tuur Ottevaere. “En hij was ook niet aan zijn proefstuk toe.”