WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Harelbeke vandaag

Marktplein vormt schouwto­neel voor Harelbeke Zomert en Sfeermarkt

Op zaterdag 8 juli organiseert Harelbeke Zomert een optreden van LOUIE LOUIE op het Marktplein in Harelbeke. De band brengt Classic Rock 1965 – 1975. De organisatie is in handen van het feestcomité Harelbeke. Er is ook een sfeermarkt vanaf 18 uur, die het Handelscomité & dienst Economie samen op poten hebben gezet.