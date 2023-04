WEER. Bewolkte ochtend in Harelbeke

Iconische metalkroeg De Verlichte Geest verkast naar Kortrijk: “Concerten en andere evenemen­ten organise­ren we voortaan onder de naam DVG Club”

De Verlichte Geest verkast naar de Guldensporenstad. Anderhalve maand nadat het iconische rock- en metalcafé na 27 jaar de deuren sloot, is duidelijk dat LandMarck, de vroegere Van Marcke site aan de Weggevoerdenlaan in Kortrijk, de nieuwe uitvalsbasis wordt. “Het is een unieke locatie waar we ons heel welkom voelen”, zegt uitbaatster Sarah Noppe. Zij laat ons als eerste binnenkijken in de nieuwe stek en doet ondertussen de toekomstplannen van De Verlichte Geest uit de doeken.