WEER. Bewolking in Harelbeke vanochtend

Vier jaar cel voor man (29) die apparte­ment in brand stak en neef in gevaar bracht

De 29-jarige man die op 14 november vorig jaar het appartement in de Zwevegemsestraat in Kortrijk waar hij en zijn neef verbleven opzettelijk in brand stak, is veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft met uitstel. Zijn neef moest zich tijdens de brand vastklampen aan het balkon, de brandweer kon hem uiteindelijk redden.