“We leven al jaren met schrik voor nieuwe brand”: buren boos nadat woning van gezin uit Bavikhove al voor de zevende keer vuur vat

Ieper/Zwevegem 50 verwaar­loos­de honden in kelder woning in Ieper in beslag genomen

In de kelder van een woning in het centrum van Ieper heeft de dienst dierenwelzijn 50 ondervoede en verwaarloosde honden in beslag genomen. Medewerkers van twee asielen in Zwevegem en Koksijde haalden de dieren op en staan in voor de verzorging. De eigenaar kreeg een proces-verbaal.

4 november